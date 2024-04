Muro, farol e engorda de praias: o plano de mudança de Caraguatatuba

Caraguatatuba está investindo em uma transformação que começou pela limpeza do maior rio navegável do litoral norte de São Paulo, com 13 km de extensão. A ideia inicial é reduzir as enchentes causadas pelas cheias do Juqueriquerê, mas deve terminar com outros benefícios, como o alargamento das faixas de areia nas praias ao seu redor.

O que aconteceu:

A obra, iniciada em abril de 2022, fez a dragagem do rio, processo que consiste em remover sedimentos e resíduos decantados no fundo, que reduzem sua profundidade e prejudicam a navegabilidade.

A estimativa é que 30 mil metros cúbicos de sedimentos sejam retirados do leito com a ajuda de uma escavadeira — o que equivale a 1.700 caminhões basculantes, detalhou um comunicado emitido pela prefeitura da cidade no final do ano passado.