Em festa, José Dirceu diz que recebeu duas missões de Lula

O ex-ministro José Dirceu (PT) afirmou hoje que foi convocado pelo presidente Lula para duas tarefas: ajudar a organizar as eleições internas do partido como militante - e eleger Edinho Silva como presidente nacional - e voltar à política institucional como candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Decisão que, segundo Dirceu, ainda não está tomada.

"Isso eu vou fazer no final do ano. Agora, temos de governar o Brasil, apoiar o presidente para sairmos do problemas que estamos enfrentando no país e também com a situação internacional, que é muito grave."

Para o ex-ministro, o governo deve focar suas ações nas áreas que interferem diretamente na vida das pessoas, especialmente as mais pobres, como preço dos alimentos e segurança pública.