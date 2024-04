Pastor Felippe Valadão é indiciado após ataque a religiões africanas no RJ

O pastor Felippe Valadão foi indiciado ontem por intolerância religiosa após fazer comentários sobre religiões africanas durante um evento em Itaboraí (RJ).

O que aconteceu

O pastor da Igreja da Lagoinha foi acusado de disseminação de ódio religioso. Ele foi denunciado inicialmente pelo deputado Átila Nunes (PSD) por dizer que "Deus vai começar a salvar esses pais de santo que tem na cidade" e que "muito centro de Umbanda seria fechado" no aniversário de 189 anos da cidade, que contou com apresentações de artistas gospel.

O vídeo do discurso do pastor, transmitido pelas redes sociais, causou revolta na comunidade umbandista e em seguidores de outras religiões de matriz africana. A gravação que circulou passou a ser investigada e analisada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.