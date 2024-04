PM faz ação em Paraisópolis, e moradores relatam fechamento de ruas e lojas

PMs bloquearam as ruas. Moradores afirmam que a rua Ernest Renan e a rua Herbert Spence estão fechadas por viaturas — o local é próximo à Viela do Louro, onde nove pessoas morreram durante uma operação no Baile da DZ7, em 2019. A rua Doutor José Augusto também está parcialmente ocupada.

Operação visa combater roubos e furtos, diz polícia. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) disse ao UOL que o objetivo da operação de hoje é identificar e combater criminosos na região. Em nota, o órgão afirmou que a ocupação é uma "estratégia" da PM para combater "pancadões" (leia a íntegra da nota abaixo).

No coração de Paraisópolis, no horário de pico, quando os trabalhadores estão chegando, as peruas escolares estão chegando. A esquina está fechada, existe um arsenal de viaturas e motos que parece que está promovendo uma guerra. Os comerciantes têm sido convidados a baixar as suas portas. Parece um toque de recolher promovido pelo Estado.

Gilson Rodrigues, G10 Favelas

Estava trabalhando por volta de 19h, fui abordada e obrigada a fechar o meu comércio. Dentro da própria comunidade onde eu moro. Eles não querem deixar nada aberto.

Comerciante que prefere não se identificar