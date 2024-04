Homem mata idoso a tiros no ES após discussão por cachorro sem coleira

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante, em Vitória (ES), neste domingo (21), após admitir que matou a tiros um idoso de 73 anos que estava com um cachorro sem coleira.

O que aconteceu

Ele disse à PM-ES (Polícia Militar do Espírito Santo) que estava caminhando com o cachorro dele, quando passou por um casal que estava com outro cão, sem coleira. O animal já teria atacado o cachorro dele em outra ocasião.

Em um momento da discussão, o idoso teria saído do local e voltado armado, atirando contra o homem de 33 anos. Então, ele também sacou uma arma e disparou contra o idoso.