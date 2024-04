Família de suspeita de levar idoso morto a banco nega troca de advogado

Pedido de revogação. A defesa de Erika entrou com pedido na justiça para revogar a validade da defesa do advogado.

A defesa optou primeiramente pela revogação da preventiva, a fim de garantir o rito processual e não suprimir instâncias e não "queimar" oportunidades

Ana Carla de Souza Correa, advogada

Contrato de exclusividade. Durante o posicionamento, a advogada que acompanha o caso disse que nenhum outro profissional tem validade para atuar no caso de Erika, já que foi assinado um patrocínio de exclusividade entre o escritório de Ana e a mulher suspeita.

"A gente descobriu de forma aleatória, por um grupo". Em complemento, Ana disse que desconhece o advogado e que recebeu com surpresa a informação de que o advogado de São Paulo teria entrado com pedido de habeas corpus para Erika.

Ele não está para ajudar, está para ganhar fama, o mesmo não se colocou à disposição como solidário, não foi contratado pela família e nem pela Sra Erika, no qual a advogada Dra Ana Carla de Souza Correa tem patrocínio de exclusividade assinado.

Representação na OAB. A defesa da sobrinha do Tio Paulo disse que vai entrar com processo junto à Ordem dos Advogados do Brasil para denunciar a atuação do homem.