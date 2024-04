Suspeitos doparam médico antes de matá-lo com corda no pescoço, diz polícia

Os suspeitos de envolvimento no assassinato de um médico encontrado com as mãos amarradas e uma corda no pescoço dentro da própria casa na noite de sexta-feira (19) em São Bernardo do Campo (SP) doparam a vítima antes de cometerem o crime, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Medicamento foi colocado na bebida do médico Aurélio Tadeu de Abrei, 48, sem que ele percebesse, segundo as investigações. Mas isso não foi o suficiente para fazer com que ele perdesse os sentidos, acredita a Polícia Civil.

Suspeitos presos confessaram participação no crime em depoimento. Presa ontem à noite, Caroline de Medeiros Araújo, 30, confirmou participação no roubo, mas negou envolvimento no assassinato. Diego Fernandes, 29, que já havia sido detido horas após o crime, também disse ter participado da ação, segundo a polícia. O UOL não localizou os representantes legais deles. Um terceiro envolvido está sendo procurado.