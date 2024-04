O que se sabe sobre morte de médico com mãos amarradas e corda no pescoço

Um suspeito foi preso e outros dois estão sendo procurados pela polícia por suspeita de envolvimento no assassinato de um médico encontrado com as mãos amarradas e uma corda no pescoço dentro da própria casa na noite de sexta-feira (19) em São Bernardo do Campo (SP).

O que aconteceu

Suspeito foi encontrado com carro usado no crime. Um homem de 29 anos, cuja identidade não foi divulgada pela Polícia Civil, foi encontrado com o veículo usado no assassinato do médico Aurélio Tadeu de Abreu, 48. Em seguida, indicou aos policiais onde estava o outro carro, que pertencia à vítima e foi roubado no crime. O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Celulares apreendidos com suspeito podem ajudar a esclarecer o crime. A polícia encontrou dois aparelhos telefônicos, cinco pneus e algumas roupas com o suspeito. O carro da vítima e o material apreendido foram encaminhados para a perícia.