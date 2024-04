Suspeito de extorquir R$ 110 mil de homem em app de relacionamento é preso

O jovem de 26 anos se apresentava como ator carioca. O investigado conhecia os alvos por meio de "aplicativos de acompanhantes/encontros voltados ao público LGBTQIAP+", segundo a Polícia Civil de Goiás.

O investigado foi encaminhado para a unidade prisional e está à disposição do Poder Judiciário. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, com apoio da Polícia Civil de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou ao UOL que não costa nenhum processo contra Raphael no sistema do Tribunal.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Raphael, o espaço segue aberto para manifestação. A Polícia Civil de GO reforçou que a divulgação de sua imagem é precedida nos termos da Lei n°. 13.869/2019, Portaria n.° 547/2021, e tem o propósito de identificar novas vítimas.