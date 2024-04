Acidente grave com carretas e carro deixa mortos na Régis Bittencourt

Um acidente envolvendo três carretas e um carro de passeio, na rodovia Régis Bittencourt, em Itapecerica da Serra (SP), deixou pelo menos quatro mortos, segundo informação divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

O que aconteceu

Carro pegou fogo após batida. Ao lado, uma carreta colidiu na traseira de outro caminhão que carregava três tratores. O trânsito no km 292 da Bittencourt ficou totalmente interrompido.

O Corpo de Bombeiros disponibilizou seis viaturas. O helicóptero Águia da Polícia Militar também foi redirecionado para atender às vítimas. As quatro mortes — duas mulheres e um homem no veículo pequeno, e o motorista de uma das carretas — foram constatadas no local.