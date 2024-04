Ex-mulher acusou pai de motorista de Porsche de tortura e estupro

A ex-mulher do empresário Fernando Sastre de Andrade, 56, registrou ocorrências contra ele por tortura, agressão e estupro. Andrade é pai do motorista do Porsche envolvido em um acidente que matou um homem na madrugada de 31 de março na zona leste de São Paulo. A acusação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL. Procurada, a defesa dele disse que não iria se manifestar.

O que aconteceu

Modelo de 46 anos encaminhou vídeo à polícia dizendo ter sido agredida com um tapa no rosto e ameaçada com fio de carregador de celular. Ela acusou o empresário de ameaçá-la de enforcamento. Nas imagens, é possível ver o momento em que o empresário pega o fio.

Primeiro registro na polícia foi feito em julho de 2023, mas as agressões ocorreram cinco anos antes, segundo relato da vítima. As investigações correm em segredo de Justiça.