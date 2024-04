Vídeo flagra acidente com Porsche que matou um homem em SP; motorista fugiu

Condutor é de família de empresários do ramo imobiliário e cursou engenharia civil na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A defesa dele afirmou ontem que Fernando estava "em estado de choque". Hoje, a advogada Carine Garcia informou que vai buscar mais informações sobre o caso para se manifestar.

Carro está registrado em nome de empresa do pai do motorista. O veículo consta como propriedade da F. Andrade, empresa cujo dono é Fernando Sastre de Andrade, pai do condutor. Aberta desde 1993, segundo a Receita Federal, a empresa atua no comércio de materiais de construção.