Vídeo mostra empresário arrumando câmera que filmou adolescente em banheiro

Entenda o caso

A adolescente ficou assustada ao achar a câmera. "Ela gritava bastante, dizendo que tinha uma câmera escondida no banheiro. Pedi para me mandar uma foto e constatei que se tratava de uma câmera realmente. [Ele] filmou todas as mulheres da casa tomando banho e até uma criança de oito anos, que também ficou com trauma", disse o pai da jovem, que preferiu não se identificar, em entrevista ao UOL.

Os pais são divorciados e a jovem mudou para o endereço em Anapólis com a mãe, o irmão e a tia por ser próximo da escola. "Eles se mudaram para ficar mais perto do trabalho da minha ex-esposa e da escola da minha filha. Parecia tudo normal, mas depois tudo se encaixou quando descobrimos a câmera", contou o pai.

O pai da jovem afirma que o proprietário do imóvel teve atitudes estranhas logo no início. Segundo ele, Francismar foi até a casa no segundo dia de mudança, com a justificativa de desinstalar um equipamento usado para fazer imagens de monitoramento de câmeras de segurança.

Acreditamos porque havia realmente uma câmera de segurança na garagem. Mas, por que tirar as câmeras de segurança? No mesmo dia, ele pediu para usar o banheiro. Minha filha disse que ele poderia utilizar a suíte, mas ele insistiu para entrar no banheiro social e ficou lá uns dez minutos. Tenho certeza que foi nesse dia que Francismar instalou a câmera.

A câmera estava escondida na tomada do banheiro. O equipamento foi descoberto em um momento em que a jovem estava sozinha em casa porque não pôde ir à aula. Ela ouviu cachorros latindo em direção ao banheiro da casa: era Francismar quem estava no local, sem que a família soubesse, segundo o pai.