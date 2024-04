'Miau' para todos os gostos: veja os nomes e raças mais populares de gatos

Dar nome ao animalzinho de estimação muitas vezes pode parecer uma decisão muito difícil. Pois pode ser um apelido carinho, uma homenagem a um ente, a um famoso, enfim, várias podem ser os significados na hora de nomear o seu gatinho.

É interessante que os tutores do animal se identifiquem com o nome - e, também, que a própria personagem do gato traga lembranças ou sentimentos específicos.

Uma pesquisa do PetCenso do grupo Petlove de 2023 apontou que os "vira-latas", animais sem raça definida (SRD), são maioria nos lares brasileiros. Em seguida, aparecem o Azul Russo, o Gato de Bengala e o Snowshoe. Os tutores nacionais ainda preferem as fêmeas, 53,2% contra 46,8% de machos e 53,2% .

Raças mais populares de gatos: