Promotor e advogado batem boca e ameaçam agressões em tribunal no PR; veja

A sessão julgava a morte de Ricardo Mauss, que seria um traficante conforme a denúncia do Ministério Público. ''Segundo a denúncia do Ministério, ele era um traficante rival dos nossos clientes, acusados de participação em uma organização criminosa. Esses dois grupos rivalizavam entre si de acordo com o órgão de Justiça'', explicou o advogado.

O promotor afirmou que os honorários advocatícios do defensor eram recebidos "do tráfico", e que a advocacia havia sido criminalizada. A discussão começou depois que o advogado fez uma pergunta à primeira testemunha que estava sendo ouvida. Em seguida, as ofensas verbais viraram ameaças de agressão: ''Bate na minha cara'', disse Trevizoli.

O juiz Marcelo Carneval decidiu encerrar a sessão. Após agentes da Polícia Militar precisarem intervir na situação, o magistrado afirmou que não havia como continuar com um julgamento imparcial. ''Não vai ter clima para continuar.''

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) repudiou a atitude do promotor: ''total destempero''. ''O ocorrido é gravíssimo e atinge a todos os profissionais da área, motivo pelo qual a Ordem dos Advogados do Brasil repudia veementemente todo e qualquer ataque covarde ao exercício da Advocacia.''

O UOL tenta contato com o promotor Thiago Trevizoli Justo. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso julgado

Cinco dois oito homens são acusados de ter matado Ricardo Mauss. Ele foi morto no próprio carro, com mais de 30 tiros, em 2020 no bairro Santa Cruz, onde havia um conflito pelo domínio do tráfico de drogas.