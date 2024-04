Ciro volta a atacar senadora: 'Cortesã'; parlamentar diz que vai à Justiça

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) voltou a atacar a senadora Janaína Farias (PT-CE), nesta quarta-feira (24). Em uma entrevista, ele chamou a parlamentar, que assumiu a cadeira do ministro Camilo Santana (Educação) no Senado, de "cortesã", termo associado à prostituição.

O que aconteceu

Ciro reafirmou que Janaína é desqualificada para o cargo, em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews, de Fortaleza (CE). "Qual o mérito dela? Usei uma palavra mais moderada, falei que era 'assessora para assuntos de alcova [quarto], caiu o mundo em cima de mim. [...] Ao invés de ser uma assessora de alcova, agora vou substituir: ela é uma pessoa que organizava as farras do Camilo".

Apesar da fala, ele nega o machismo na declaração. "O que eu tenho a ver com a vida de Camilo? Nada. O que eu tenho a ver com a vida dela? Nada. Agora, 'botar' no Senado? A voz do Ceará no Senado? A mulher cearense representada no Senado por uma cortesã. Isso é machismo?".