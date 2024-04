Assembleia de SC aprova conceder título de cidadão catarinense a Bolsonaro

A Alesc (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina) aprovou, por 22 a 2 votos, a concessão do título de cidadão catarinense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O texto ainda passará pela votação da redação final antes de seguir para a análise do governador do estado, Jorginho Mello (PL), que decidirá se a medida vira lei ou não.

O que aconteceu

Apenas os deputados Neodi Saretta e Padre Pedro Baldissera, ambos do PT, votaram contra o texto. Bolsonaro nasceu no município de Glicério, no interior de São Paulo.

Projeto aprovado nesta quarta-feira (24) é de autoria de deputado do partido de Bolsonaro. Oscar Gutz (PL) argumentou no texto que o ex-presidente teve "destacada atuação" na pandemia da covid-19 e enviou recursos para que os municípios enfrentassem a doença.