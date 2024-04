Aluno suspeito de desviar R$ 500 mil de república é indiciado em MG

A defesa do estudante informou ao UOL que irá aguardar a análise da investigação pelo Ministério. ''Reforça-se que o investigado, assim como o fez durante toda a investigação, permanece à disposição das autoridades. A defesa acredita que, no curso da eventual ação penal, todas as questões relativas ao caso serão devidamente esclarecidas'', disse o escritório Teixeira de Faria.

Entenda o caso

Ygor Fernandes Araújo, 25, conhecido como "Horrível", era morador e tesoureiro da Arpop (Associação República Partenon de Ouro Preto). A associação reunia cerca de 60 pessoas, entre alunos e ex-alunos da Ufop que ainda hoje contribuem com a manutenção da casa.

Em 2022, a associação deu início à aquisição de uma casa própria avaliada em R$ 390 mil. Por ser um dos moradores mais antigos da república, Ygor tinha a confiança dos demais associados e foi escalado para gerenciar a conta bancária.

Segundo seus antigos colegas, Ygor desviou a maior parte do dinheiro. Ele teria justificado a movimentação dizendo que precisava pagar fornecedores dos eventos que eles estavam produzindo na cidade e quitar despesas relativas à compra do imóvel.

Depois, os integrantes da diretoria foram procurados por advogados ligados a Ygor Araújo dizendo que precisavam falar sobre problemas relacionados à compra da casa. Os moradores souberam assim que havia um rombo nas contas da república — a princípio justificadas como resultado de maus investimentos realizados pelo tesoureiro. Os advogados alegavam que ele passava por problemas de saúde e estava incomunicável.