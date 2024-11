'Queria matar Moraes': o que disse a ex-mulher do autor de explosões à PF

A primeira vez que ele foi pra Brasília, isso há um ano e pouco, foi no ano que o Lula entrou. Ele ficou dois meses lá e voltou e ficou aqui e faz três meses agora que ele foi pra lá de novo. Três pra quatro meses.

Ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz

Mulher está hospitalizada em SC

Incêndio destrói casa. A ex-esposa de Francisco Wanderley Luiz, 59, autor das explosões em Brasília teria ateado fogo em si mesma e na casa onde os dois moraram em Rio do Sul (SC).

Daiane teve queimaduras de 1º, 2º e 3º graus, segundo o Corpo de Bombeiros. Militares foram acionados por volta das 7h deste domingo (17) para a ocorrência na casa de 50 metros quadrados na rua Barão do Rio Branco, no bairro Budag.

Hospitalizada em estado grave. A mulher foi retirada da residência por pessoas que passavam no local e depois "foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto-socorro" do hospital regional, informaram os bombeiros. O UOL tenta contato com a unidade de saúde para atualizações sobre o estado de saúde de Daiane.

A Polícia Civil ainda investiga a autoria e as responsabilidades do incêndio. A principal hipótese é a de tentativa de suicídio por parte de Daiane. "Segundo o que foi até então apurado, a ofendida, de 41 anos, adquiriu produto inflamável no amanhecer de hoje em um estabelecimento comercial da cidade, em seguida se deslocou até sua residência, local dos fatos, e provocou o incêndio tendo permanecido no interior do imóvel", explicou o delegado Bruno Reis, responsável pela investigação.