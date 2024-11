Alunos da PUC são denunciados por racismo contra estudantes negros da USP

Alunos da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) estão sendo denunciados criminalmente por proferirem ofensas consideradas racistas contra estudantes negros da USP (Universidade de São Paulo) durante um jogo universitário na tarde de sábado (16).

O que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram integrantes de torcida da PUC-SP xingando alunos do time adversário de "pobres" e "cotistas". As ofensas ocorreram por parte de estudantes da Torcida da Atlética 22 de Agosto, durante uma partida de handebol masculino entre equipes da universidade particular e da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, nos Jogos Jurídicos Estaduais de São Paulo, segundo divulgado em nota por coletivos da própria Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no sábado (veja mais abaixo).

Parlamentares do PSOL acionaram MP-SP para pedir instauração de inquérito policial e denúncia criminal dos autores das ofensas. "As referidas ofensas transcendem o ambiente de rivalidade esportiva e configuram um comportamento discriminatório que associa a condição socioeconômica e racial de estudantes cotistas a uma suposta inferioridade. (...) Os atos descritos enquadram-se no conceito de racismo, crime previsto no artigo 20 da Lei n.º 7.716/89", diz um trecho da ação protocolada no Ministério Público de São Paulo pela deputada federal Sâmia Bomfim, a vereadora paulistana Luana Alves, e a co-deputada estadual Letícia Chagas, todas do PSOL.