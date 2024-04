Falta de energia atinge 800 lojas na 25 de Março em SP, diz associação

Problemas no fornecimento de energia afetaram cerca de 800 lojistas na região da 25 de Março nesta sexta-feira (26). O serviço foi restabelecido às 12h43, segundo a Enel.

O que aconteceu

Problema atingiu 800 estabelecimentos. A informação é da Univinco25 (União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências) à TV Globo.

A falta de eletricidade atrapalhou as vendas. De acordo com a associação, a interrupção na energia começou na quinta-feira (25), foi restabelecida, mas voltou a faltar. Sem eletricidade, as lojas têm dificuldade para operar, inclusive por ficar sem sistema de emissão de notas fiscais online.