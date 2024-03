Após quase uma semana, Enel afirma ter restabelecido energia elétrica no centro de SP

A Enel, empresa responsável pelo abastecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo, informou neste domingo, 24, que restabeleceu o fornecimento na região central. Na semana passada, moradores de bairros como Santa Cecília e República relataram falta de energia elétrica no mais recente episódio de falta de abastecimento. Na sexta-feira, 22, o fornecimento havia atingido 97% dos moradores, segundo a empresa. Cerca de 600 clientes estavam sem luz.

"A Enel Distribuição São Paulo informa que restabeleceu o fornecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço impactado pelo desligamento na região de Santa Cecília e República", informou a empresa na tarde deste domingo. Por precaução, a empresa informa ainda que manteve parte dos geradores na área.

Por causa do último apagão, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) voltou a pedir a rescisão do contrato com a concessionária. Em ofício encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Prefeitura pede que a distribuidora seja responsabilizada pela falta de luz que afetou diversos bairros, três hospitais de grande porte e pelo menos 35 mil pessoas na semana passada.