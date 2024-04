Funcionário de prefeitura do ES é encontrado morto a tiros em carro

A prefeitura de Marataízes lamentou a morte do funcionário. "O prefeito Robertino Batista, e o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Paulo Veiga, manifestam profundo pesar pela perda irreparável do servidor público, com mais de 20 anos de serviços prestados a Marataízes, Marcos Rogélio Fernandes Louzada, mais conhecido como Bapo. Que Deus conforte o coração de toda família e daqueles que eram mais próximos".