Promotor aposentado é resgatado após ficar 2 dias em cativeiro no MA

Um promotor aposentado do Ministério Público do Maranhão, de 85 anos, foi resgatado na madrugada desta sexta-feira (26) após ser mantido em cativeiro em um imóvel por mais de dois dias na Vila Maracujá, na região do bairro Maracanã, na zona rural de São Luís.

O que aconteceu

Vítima foi sequestrada por criminosos encapuzados na tarde da última terça-feira (23), no bairro do Sol e Mar. A Polícia Civil fez uma força-tarefa para resgatar a vítima, identificada como Raimundo Reis. Após o trabalho investigativo, as equipes policiais conseguiram encontrar o cativeiro e libertar o promotor.

Polícia apreendeu celulares no imóvel onde a vítima foi achada. Um dos aparelhos foi usado para gravar Raimundo no local, com objetivo de enviar o conteúdo à família dele como forma de "prova de vida".