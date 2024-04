Padrasto é preso suspeito de matar enteado com golpes de ripa de madeira

Resultados de exames devem ajudar investigação. As autoridades buscam entender o motivo da morte, incluindo se a agressão com a ripa de madeira foi o que levou ao óbito do menino. Outras testemunhas ligadas à família serão ouvidas para saber como era a relação da família com a vítima.

Antônio Gonçalves, professor de Luís Felipe, disse à emissora que o menino era comunicativo e carismático. "Ele era do 6º ano, mas tinha amizade com todos. Muito triste você perder um adolescente dessa forma, que nunca falou alto, nunca disse uma palavra de baixo calão, era um aluno respeitoso. Ele gostava de brincar. Era um garoto que, na idade dele, brincava com as bonecas, era uma das coisas que ele gostava de fazer", disse à EPTV.

Segundo o docente, às vezes, ele e os outros professores escutavam o menino falando que o padrasto não gostava dele. O adolescente ainda relatava que se o padrasto soubesse de algo que aconteceu na escola e não gostasse, ele levaria bronca.

Escola avisou sobre suspeita de maus tratos contra o menino

Escola diz que encaminhou suspeita ao setor da Secretaria de Educação do município. A prefeitura disse ao UOL que os profissionais que receberam a solicitação deram, em conjunto com a escola e a mãe de Luiz, "encaminhamento necessário" do caso e enviaram a questão do menino ao Conselho Tutelar da região após avaliação técnica em junho de 2023. Não há informações sobre o prosseguimento do caso dentro do Conselho Tutelar local.

Prefeitura lamentou a morte do menino. A gestão municipal informou que trata a questão da violência contra a criança, com iniciativas que prestam acolhimento às vítimas e acompanhamento Tutelar e de Justiça em casos suspeitos ou comprovados de agressões.