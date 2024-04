Vídeo mostra rato em freezer, e mercado é interditado parcialmente no MA

Vídeos gravados em um supermercado no Parque Vitória, em São Luís (MA), mostram um rato andando dentro de um freezer com alimentos. O estabelecimento foi parcialmente interditado nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

O rato andou sobre pedaços de frango cru e embalagens de produtos congelados. Os clientes gravaram a cena no domingo (28), no Supermercado Pinheiro, e fizeram denúncias ao Procon-MA. Após fiscalização, parte do estabelecimento foi interditada.

Os setores de açougue, congelados e hortifruti vão permanecer interditados por 30 dias. A área do açougue inclui a exposição dos alimentos, o setor de corte e o frigorífico, segundo o Procon.