Rio de Janeiro tem abril com tempo mais seco em 27 anos, diz prefeitura

Três dias tiveram índices de umidade abaixo dos 30%: 23, 24 e 28 de abril. De acordo com a prefeitura, com o nível abaixo, algumas pessoas já começam a apresentar problemas como olhos vermelhos e sensação de areia, alergias, garganta e nariz secos.

A meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco, explicou o que levou a esse recorde. "Tivemos a atuação de um sistema de alta pressão, com característica de bloqueio principalmente no final do mês. Isso formou uma barreira que impediu a chuva de chegar. Ou seja, as frentes frias que passaram foram bem mais oceânicas, causando pouca chuva e por pouco tempo".

Previsão para os próximos dias

Os primeiros dias de maio deverão continuar secos, quentes e sem chuva no município. Na quarta e quinta-feira, o tempo permanecerá estável, com céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas elevadas, podendo passar dos 38°C.

Na sexta-feira haverá variação de nebulosidade na cidade do Rio. A previsão indica o predomínio de céu parcialmente nublado, mas sem chuva.

No sábado (4), o tempo o céu volta a ficar claro a parcialmente nublado e sem chuva.