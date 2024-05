Metrô de SP: Sindicato suspende greve prevista para esta quarta (22)

Assembleia presencial aprovou a orientação da diretoria. Em votação virtual, que terminou por volta das 22h, a decisão foi ratificada. O estado de greve e a retirada do uniforme foram mantidos. "A gente precisa do apoio de todo mundo nessa luta em defesa dos metroviários, dos postos de trabalho e contra o processo de privatização", disse Camila Lisboa, presidente do sindicato, que ressaltou que uma das principais demandas agora é a abertura de concurso público para o Metrô.

Paralisação afetaria o funcionamento de quatro linhas. A greve incluía as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pela iniciativa privada, funcionariam normalmente, assim como as linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Justiça havia determinado operação total durante o pico. Anteriormente, o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região já havia definido que o Metrô deveria funcionar com 100% da capacidade das 6h às 9h e das 16h às 19h e com 50% nos demais horários. A decisão do último dia 17 atende a um pedido feito pelo próprio Metrô, segundo coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

O UOL procurou o Metrô de São Paulo para pedir um posicionamento e ainda aguarda retorno.

Reivindicações

Funcionário pedem reajuste e recusaram proposta do Metrô. No início de março, a companhia havia oferecido aumento de 2,77% — equivalente à inflação medida pelo IPC-Fipe. Os trabalhadores, porém, querem um reajuste acima da inflação, além de participação nos lucros.