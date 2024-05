'Maior desastre do estado', diz Eduardo Leite sobre chuvas no RS

Nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não. Se for só 30, vamos enviar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente enviar para ajudar

Lula, sobre as chuvas no RS

"Falei por telefone com o presidente Lula, que assegurou o apoio do governo federal neste momento crítico no RS". Mais cedo, o governador disse que entrou em contato com o presidente: "Tenho certeza que poderemos contar com essa união de esforços para o resgate da população afetada pelas chuvas, que é a nossa prioridade absoluta nesse momento", concluiu.

Estados enviam equipes para auxiliar no enfrentamento das fortes chuvas. Santa Catarina sinalizou o envio de 34 homens, além de um helicóptero, 12 embarcações e 9 viaturas. São Paulo enviou no início da tarde desta quarta-feira (1°) seis militares a bordo de um helicóptero Águia 12 para auxiliar no suporte aos atingidos pelas chuvas. Mais cedo, agentes da Defesa Civil paulista já haviam sido enviados ao Rio Grande do Sul.

Exército envia aeronaves e militares. "Dois helicópteros modelos Pantera K2 do 2º BAvEx (Batalhão de Aviação do Exército), decolaram de Taubaté [SP] na manhã de hoje com destino a Porto Alegre. Os dezesseis militares, entre eles integrantes do grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército, vão atuar na busca de pessoas ilhadas e auxiliar na localização de desaparecidos e resgate de vítimas."