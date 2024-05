Após mortes em decorrência das chuvas, Lula vai visitar RS amanhã

Oito helicópteros estão à disposição para ajudar no resgate de pessoas ilhadas, segundo o presidente. Eles não conseguem levantar voo por causa do teto, disse Lula ao governador. "Os helicópteros já estão preparados para ir ao Rio Grande do Sul, sabe, assim que o teto permitir." Teto é a altura mínima das nuvens em um aeródromo que permite que o piloto de um avião tenha visibilidade da área ao redor.

Exército enviou aeronaves e militares. "Dois helicópteros modelos Pantera K2 do 2º BAvEx (Batalhão de Aviação do Exército), decolaram de Taubaté [SP] na manhã de hoje com destino a Porto Alegre. Os dezesseis militares, entre eles integrantes do grupo de Busca e Salvamento da Aviação do Exército, vão atuar na busca de pessoas ilhadas e auxiliar na localização de desaparecidos e resgate de vítimas."

São Paulo enviou seis militares a bordo de um helicóptero Águia 12 para ajudar o estado. O governo de Santa Catarina também sinalizou o envio de 34 homens, além de um helicóptero, 12 embarcações e 9 viaturas.

Crise está em curso, governador. Leite pediu para que os moradores evitem áreas alagadas. "Vai ser pior do que o que aconteceu em setembro do ano passado, infelizmente", disse.

Nós vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não. Se for só 30, vamos enviar 60, 90, 100. Não tem limite de pessoas para a gente enviar para ajudar.

Lula

Chuvas no RS

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 114 municípios foram afetados. Também foram registrados 11 feridos, 1.072 desabrigados e mais de 3.400 desalojados.