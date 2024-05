Após fortes chuvas, Rio Grande do Sul decreta estado de calamidade pública

Dez pessoas morreram desde o último sábado (27) no Rio Grande do Sul por causa das chuvas e enchentes. As cidades que registraram mortes são:

Paverama: Dois homens de 69 e 65 anos que estavam em um carro que tentava atravessar uma área alagada;

Pantano Grande: Um homem de 59 anos, vítima de descarga elétrica;

Itaara: Uma mulher de 48 anos -- ainda não se sabem as circunstâncias;

Encantado: Uma mulher de 45 anos -- ainda não se sabem as circunstâncias;

Salvador do Sul: Duas pessoas, uma delas um homem de 47 anos, vítima de um deslizamento de terra. Ainda não há informações sobre a segunda vítima;

Segredo: Um homem de 62 anos que estava em um carro que tentava atravessar uma área alagada;

Santa Cruz do Sul: Uma vítima -- ainda não se sabem as circunstâncias;

Santa Maria: Uma idosa de 85 anos, vítima de um deslizamento de terra.

Há 21 desaparecidos em cinco cidades. São elas: Candelária (8), Encantado (6), Roca Sales (4), São Vendelino (2) e Salvador do Sul (1).

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 114 municípios foram afetados. Também foram registrados 11 feridos, 1.072 desabrigados e mais de 3.400 desalojados.

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta vermelho. De acordo com o órgão, há previsão do volume de chuva total ultrapassar os 100 milímetros no estado já nas próximas horas. O alerta se estende até a manhã de quinta-feira (2).