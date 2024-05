Chuva causa 39 mortes no RS, alaga Porto Alegre e avança para SC

As fortes chuvas que causaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias chegaram aos municípios de Santa Catarina. O governo federal adiou o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), que seria realizado no próximo domingo (5).

O que aconteceu

Um portão do rio Guaíba rompeu na manhã desta sexta (3). A água invadiu a rodoviária de Porto Alegre e os CTs do Internacional e do Grêmio, além de ruas do centro histórico. Porto Alegre tem 29 pontos totalmente bloqueados pelas enchentes até por volta das 18h30.

A recomendação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, à tarde, foi de "evacuação imediata" de parte do centro histórico da capital. Caso o nível do Guaíba ultrapasse seis metros, a região inundaria rapidamente, informou o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS.