Governo federal institui programa para estimular produção de arroz

São Paulo, 11 - O governo federal instituiu o Programa Arroz da Gente para incentivar a produção em áreas nas quais já houve cultivo do cereal. Em nota, a Companhia Nacional de Abastecimento informou que a Portaria Interministerial nº 15, que oficializa as ações, foi publicada nesta quarta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelos ministros do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Teixeira. A medida contará com crédito com juros menores, fomento, acompanhamento técnico, garantia de comercialização, além de buscar facilitar o acesso a tecnologias adaptadas à realidade local, incluindo pequenas máquinas, colheitadeiras e silos secadores de pequeno porte.Conforme a estatal, nesta primeira etapa o programa será desenvolvido em 36 territórios de 148 municípios, distribuídos em 17 Estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste.