Hang mostra loja da Havan destruída por chuvas em Lajeado; veja como ficou

Em vídeo publicado nas redes sociais da Havan no final de semana, o empresário Luciano Hang aparece visitando a loja localizada no município de Lajeado. Unidade foi inundada pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

O que aconteceu

Nas imagens, é possível ver o interior da loja destruído e ainda com água. Além de muito barro, há entulho no chão e mercadorias espalhadas em meio à terra e à água. Uma árvore também caiu sobre o prédio e invadiu a estrutura.