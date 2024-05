Só a estátua acima d'água: o antes e depois de loja da Havan inundada no RS

Uma loja da Havan na região — e toda a área ao redor dela — foi totalmente inundada pela água das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana.

Chuvas no Rio Grande do Sul

Antes e depois impressionante. Imagens aéreas mostram que a ponte do Rio Taquari, na BR-386, ficou inundada após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Uma loja da Havan também foi coberta pela água.