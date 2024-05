Prefeito diz que Eldorado do Sul (RS) terá de ser evacuada totalmente

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas (PDT), avisou hoje que a cidade de 40 mil habitantes está tomada pela água e que será necessário fazer a evacuação total.

O que acontece

Prefeito disse que a água alagou 100% do centro da cidade. Em declaração à rádio Guaíba, Freitas citou as dificuldades que tem enfrentado, como a falta de energia elétrica e o aumento no número de saques.

Ele também contou que tem recebido apoio de outros prefeitos para abrigar a população de Eldorado do Sul: "Eu estou tentando agora transferir essas pessoas até para os municípios do litoral. Alguns prefeitos da cidade do litoral me ofereceram abrigo, me ficaram de me mandar até ônibus. As coisas estão se encaminhando."