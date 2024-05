Balneário Camboriú pode ter prédio de 500 m, e sombra é só um dos problemas

Menos sol, mais bactérias

A presença do sol não é importante só para o uso recreativo da praia: é essencial para manter a vegetação costeira. Com o sombreamento, as plantas responsáveis por fixar a areia não conseguem se desenvolver, explica Rosemeri Carvalho Marenzi, do programa de pós-graduação em ciências e tecnologia ambiental da Univali (Universidade do Vale do Itajaí).

A falta de exposição ao sol dificulta a desinfecção natural da areia, aumentando os riscos de contaminação por bactérias. Análises já demonstraram redução de Escherichia coli em áreas ensolaradas, em comparação com áreas sombreadas da praia, diz Rosemeri. O alargamento da faixa de areia, como já foi feito em Balneário Camboriú, não consegue resolver a demanda por exposição solar.

Balneário Camboriú (SC): verticalização na orla é vista como um problema por especialistas Imagem: Divulgação/Prefeitura de Balneário Camboriú

Aquecimento global e impacto no clima local

A possível construção do novo empreendimento é incompatível com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, diz Paulo Horta, ecólogo marinho e professor da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Isso porque o aumento do nível do mar, decorrente do aquecimento global, pode alterar a linha costeira nas próximas décadas.