Chuvas no RS: enchentes dos últimos 11 meses mataram mais que em 20 anos

Cerca de 2 milhões de pessoas foram afetadas em 40 cidades, com 3.200 desabrigados e 4.300 desalojados. Com as chuvas torrenciais, regiões com rios e lagos inundaram, afetando principalmente a região metropolitana de Porto Alegre, o litoral norte e parte da Serra Gaúcha. As cidades mais atingidas foram Caraá, Maquiné, São Leopoldo, Esteio, Gravataí, Novo Hamburgo, Bom Princípio e São Sebastião do Caí.

Setembro de 2023

Ponte de Muçum destruída pela enchente em setembro de 2023 Imagem: Carlos Macedo/UOL

Um outro ciclone extratropical no estado foi ainda mais grave: deixou 54 mortos e quatro desaparecidos. O fenômeno, iniciado em 4 de setembro, teve chuvas fortes e concentradas, com direito a rajadas de vento e rápida elevação do nível dos rios. Cerca de 340 mil pessoas foram afetadas e 8.000 casas acabaram danificadas ou destruídas.