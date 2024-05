Homem chora ao reencontrar sua cachorrinha perdida no RS

Episódio ocorreu na cidade de Canoas, uma das mais castigadas pelas chuvas no estado. Cerca de 10 mil animais foram resgatados no Rio Grande do Sul até o momento. O balanço foi divulgado ontem pelo governo gaúcho.

Os animais são levados para abrigos dedicados exclusivamente a eles, onde são cuidados e alimentados, até que o tutor vá ao local para buscá-lo.