Chuvas voltam a Porto Alegre; nível do Guaíba deve voltar aos 5 metros

Tempo deve melhorar somente na terça-feira (14). Uma massa de ar seco e frio deve trazer o sol de volta à capital e a outros municípios do estado, segundo o MetSul. Cidades do estado podem ter entre 150 e 200 milímetros de chuva.

Prefeito de Canoas pediu cobertores. Jairo Jorge (PSD) afirmou na manhã desta sexta-feira (10) que os abrigos não estão preparados para o frio iminente. A cidade, na Grande Porto Alegre, pode registrar mínima de 9ºC no fim de semana.

Centro, Norte, Nordeste, região dos Vales e Litoral Norte do estado devem ter até 120 milímetros de chuva. A informação foi dada pelo governo do estado na manhã desta sexta-feira (10).

Maior preocupação do governo é com deslizamentos. Segundo a meteorologista da Sala de Situação do Governo do Rio Grande do Sul, Cátia Valente, áreas elevadas, como a região entre o litoral norte e a serra gaúcha, o planalto e a própria serra estão em área de risco devido ao solo encharcado.

Guaíba deve voltar a ultrapassar os cinco metros. As mudanças mais significativas no corpo d'água devem ser sentidas no domingo, segundo o governo. Outros rios do estado, como o Uruguai, Jacuí, Guaíba, Jaguarã e a Lagoa dos Patos também podem atingir cota de inundação no fim de semana por causa das chuvas.