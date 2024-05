Cronologia de enchente no Rio Grande do Sul revela tragédia anunciada; veja

As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul resultam da combinação de um evento climático sem precedentes e da negligência das autoridades, após outros episódios parecidos sinalizarem a possibilidade de que uma grande tragédia se concretizasse, como mostra a linha do tempo dos fatos ligados à situação.

O que aconteceu?

Primeiros alertas de chuva forte saíram em 21 de abril. Até então, a previsão do MetSul era de "sucessivos episódios de chuva no estado, com altos volumes em algumas áreas". A expectativa era de que o volume acumulado de precipitação alcançasse até 200 mm em alguns pontos, entre o fim de abril e o começo de maio.

Quatro dias depois, MetSul alertou para risco de cenário parecido com verificado em 2023. No informe, o instituto informava que as chuvas poderiam durar vários dias, alcançar 300 mm e bater o esperado para dois meses em apenas sete dias. Como em 2023, uma onda de calor no centro do país canalizava a umidade para o sul.