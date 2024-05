Sob alerta de cheia da Lagoa dos Patos, RS tem chuva forte no fim de semana

A medida vai alcançar consumidores de 64 municípios. A solução, que envolve ainda o Ministério Público e a Aegea Corsan, que presta serviço de saneamento para os gaúchos, vai auxiliar moradores que tiveram suas residências alagadas ou que ficaram sem abastecimento.

Abrigos para mulheres e crianças

Após denúncias de abusos e prisões de suspeitos de estupro, mulheres e crianças terão abrigos exclusivos. A informação foi divulgada ao UOL News pelo ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida.

O Tribunal de Justiça do RS, juntamente com o governo do RS, com apoio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, vai estabelecer um abrigo específico para crianças e também para mulheres.

Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania

Desde o início da semana, seis homens foram presos suspeitos de cometer abusos sexuais dentro de abrigos no Rio Grande do Sul.

Guaíba deve voltar a subir

O rio Guaíba deve voltar a ultrapassar os 5 metros. As mudanças mais significativas devem ser sentidas no domingo (12), segundo o governo do Rio Grande do Sul. Na manhã desta sexta-feira (10), o rio chegou a ficar abaixo dos 5 metros.