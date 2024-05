Após denúncias, governo criará abrigo apenas para crianças e mulheres no RS

Vamos tomar esse cuidado, fazer um abrigo específico para que essas pessoas tenham um cuidado também específico, já pensando na situação de abuso. Sem descuidar do fato de que as autoridades policiais, assim como o Ministério Público do RS, juntamente com a Força Nacional, estão também de olho nessa questão de segurança pública. Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil

Silvio Almeida diz que governo não quer protagonismo no RS: 'Oferecemos ajuda'

Na entrevista, o ministro ressaltou que o governo federal não tem a intenção de ser o protagonista na tragédia.

O papel do governo federal, por orientação do presidente Lula, é de oferecer ajuda. Não existe essa história de que se está lá para que haja algum tipo de protagonismo ou se aponte erros na condução dos trabalhos que estão sendo realizados. Estamos lá para oferecer ajuda. Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil

Desde os primeiros dias, assim que nos foi permitida as condições de lá estar, a ouvidoria nacional dos direitos humanos, órgão responsável dentro do ministério por verificar as denúncias de violação de direitos humanos ou situações degradantes, desembarcou por lá justamente com uma equipe responsável pela análise da situação de acesso aos direitos das pessoas que já estavam. Especialmente no que tange ao registro civil. Silvio de Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil