RS: Defesa Civil registra aumento no nível da Lagoa dos Patos e rio Uruguai

Vento muda de direção e pode ser obstáculo

Mais cedo, o UOL noticiou que a direção dos ventos no RS mudou, o que pode dificultar o escoamento da água das enchentes que atingiram várias regiões.

Direção e a velocidade do vento são fatores determinantes para vazão ou retenção. O sistema de escoamento é extremamente dependente da Lagoa dos Patos —que recebe as águas dos rios e do Guaíba. A lagoa começa na região metropolitana de Porto Alegre e deságua no mar, na cidade de Rio Grande.

Ventos no sentido do Sul e do Sudeste represam a água, elevando o nível da Lagoa dos Patos. No caminho inverso, ventos no sentido do Norte e do Noroeste são aliados por conduzir a água com maior rapidez ao oceano.

Chegada de frente fria, chuva e mudança da direção dos ventos para o Sul prolongam enchentes. Embora o Guaíba tenha recuado nesta quinta-feira para 4,90 metros, após atingir seu recorde de 5,32 m na segunda-feira (6), essas condições climáticas são favoráveis para que as inundações continuem, com novos momentos de elevação do nível, segundo a MetSul Meteorologia.

Água do Guaíba começa a chegar a cidades no sul

A água que saiu do Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, começou a chegar a cidades no sul do RS na tarde desta quinta.