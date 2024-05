Pelotas estima que até 100 mil podem ser afetados pelas águas do Guaíba

A prefeita de Pelotas (RS), Paula Mascarenhas (PSDB), afirmou em entrevista ao UOL News nesta quinta (9) que a estimativa é que até 100 mil moradores sejam afetados pelas águas do Guaíba, que estão chegando na região sul do Rio Grande do Sul. Ela ressalta que esse seria o pior cenário "se tudo der errado" dentre as medidas adotadas até aqui. O Censo de 2022 mostrou que o município tem 325.685 habitantes.

É muito difícil prever [os atingidos], os hidrólogos estão fazendo o possível para nos ajudar, mas não conseguem nos dar certeza. Estamos trabalhando com a cota de 41, 40 cm além, então o pessoal pensa que [o nível da água] pode chegar a 13,3 m. Projetamos no território o que isso acarretaria, sem contar o dique que não existia em 1941. Paula Mascarenhas (PSDB), prefeita Pelotas (RS)