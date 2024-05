Choro, susto: os detalhes do depoimento sobre a morte de turista israelense

A turista israelense Alma Bohadana, de 22 anos, que morreu após cair de uma mureta no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (6), teria se assustado durante uma tentativa de assalto, e acabou se desequilibrando e caindo do barranco. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios.

O que aconteceu

A jovem estava acompanhada de um amigo que fez no hostel onde estava hospedada. Dan Hen, também israelense, chegou ao Brasil no dia 5 de maio e estava com Alma no momento da queda. Ele foi ouvido três vezes pelo Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, da Polícia Militar, que encaminhou a ocorrência para a DEAT (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo), inicialmente.

Ele contou aos agentes que os dois sofreram uma tentativa de assalto, Alma se assustou com a situação e começou a andar para trás, se desequilibrou e caiu. O caso aconteceu na Rua Almirante Alexandrino, em Santa Teresa, região central da cidade.