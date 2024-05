Policiais envolvidos em morte de adolescente são presos no RJ

Os militares teriam usado carro particular, com insulfilm, para uma operação policial ilegal. De acordo com o Ministério, no dia do assassinato, os PMs "efetuaram, conjuntamente, diversos disparos de arma de fogo contra Thiago e um homem que o acompanhava''.

Crime foi por motivo torpe. A denúncia diz que a conduta dos policiais também dificultou a defesa das vítimas, que estavam em uma moto e foram surpreendidas com os disparos. Os agentes teriam usado fuzis, armas de alta energia e de uso restrito.

Relembre o caso

O episódio ocorreu no dia 5 de agosto do ano passado. Thiago foi atingido na Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, esquina com a Rua Jeremias, na entrada da comunidade Cidade de Deus, em Jacarepaguá.

A família diz em execução. Segundo o tio de Thiago, Hamilton, o sobrinho estava andando de moto com outro adolescente quando, em uma esquina da Cidade de Deus, foram surpreendidos com tiros da polícia. Thiago teria caído no chão com um tiro na perna e, depois, teria sido executado, alegou o tio em entrevista a veículos de imprensa. A família se baseia em um vídeo da câmera de segurança do estabelecido que fica em frente ao ocorrido.

PM afirmou que policiais foram atacados. Os autores dos disparos são do Batalhão da Polícia de Choque e "realizavam policiamento". "Após confronto, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos. Uma pistola calibre 9mm foi apreendida no local", diz a nota da PMERJ.