Estudo internacional associa chuvas no RS a mudanças climáticas

O levantamento foi feito pela iniciativa ClimaMeter, um projeto de investigação cientifica financiado pela União Europeia e pelo Centro Nacional de Investigação Científica da França. O estudo ainda alerta que um clima mais quente pode levar a cheias e secas mais intensas na América do Sul.

Porto Alegre registrou aumento de 15% nas precipitações. A análise do padrão histórico aponta ainda que as regiões de Porto Alegre, Caxias do Sul e São Leopoldo, por exemplo, apresentaram um aumento de 15% na precipitação se comparado com o passado, entre 1979 e 2001 .

Levantamento e metodologia estão disponíveis na internet. A íntegra do estudo e a metodologia utilizada para fazer as comparações está disponível no site da plataforma ClimaMeter.

RS tem 340 mil desalojados

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 1.951.402. Ao menos 339.928 pessoas ficaram desalojadas e 71.398 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada na manhã deste sábado (11) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 444 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam mais de 88% do total.