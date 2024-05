Chuvas não param, rios sobem e RS se prepara para repetição de tragédia

A Prefeitura de Pelotas ordenou evacuação de 27 localidades;

Em Rio Grande, são 7 áreas de risco;

Grupo de hidrólogos da UFRGS prevê que o rio Guaíba chegará a 5,50 metros. Será o maior nível da história;

Semana passada, o Guaíba avançou sobre considerável parte de Porto Alegre ao alcançar 5,35 metros - o maior nível de todos os tempos até então;

Alertas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) preveem chuva intensa, queda de temperatura e ventos de até 60km/h para os próximos dias;

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais informou que é "muito alta" a probabilidade de cheias no RS;

Existem 133 bloqueios em estradas --são 51 em rodovias federais e 82 em rodovias estaduais;

O acesso a Porto Alegre é dificultado porque existem 11 trechos onde há interrupção;

Risco em todas as regiões

O Dia das Mães foi de más notícias. Na serra, as ameaças são os deslizamentos. As cidades ao longo da bacias dos rios Caí e Taquari, e posteriormente no Jacuí, se dividem em duas situações: as que já inundaram e as que sabem que isso é questão de tempo.

Em Estrela (RS), o rio Taquari está quase 5 metros acima do nível que causa enchente. Diante do cenário, prefeitos se revezam em rádios locais e estaduais pedindo para as pessoas deixarem suas casas e interromperem trabalhos de limpeza.

Nas grandes cidades do RS a situação também se deteriora. Municípios com centenas de milhares de habitantes como Pelotas, Rio Grande e da Região Metropolitana de Porto Alegre testemunham uma mudança de tendência. O nível d'água, que estava baixando, agora sobe.