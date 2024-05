Nível do Guaíba deve bater novo recorde durante a semana, diz UFRGS

O boletim de previsão do nível de água no Guaíba, divulgado na tarde deste domingo (12) pelo IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), alerta para a possibilidade de um novo recorde.

O que aconteceu

Boletim mostra que nível deve ultrapassar os 5 metros. De acordo com o estudo, entre segunda e terça-feira a cheia pode chegar aos 5,5 metros, em decorrência das chuvas adicionais e do vento sul forte, previstos para os próximos dias.

O recorde anterior foi de 5,33 metros. A máxima foi atingida na última semana, quando as águas cobriram ruas e avenidas de grande parte de Porto Alegre.